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Свежие комментарии

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    👍«Такого они давно...
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    А стоит ли ЖАЛЕТЬ????? ОНО сами доказали, что не братья, а ЗЛО! И привело к такому финалу - полная ДЕГРАДАЦИЯ нации!Руководство дивиз...

Шухер на кассе. Почему закрытие USAID важнее сводок с фронта

Шухер на кассе. Почему закрытие USAID важнее сводок с фронта

Политнавигатор После того, как в Овальном кабинете Белого дома сонного деда сменил дед гиперактивный, США стали бесспорным главным ньюсмейкером на планете.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Вот не надо так писать о сводках  с  фронта. Этих сводок ждут многие. И читают между прочим многие. Это нужная и важная информация. Приятно, когда за какое нибудь село шли кровопролитные бои, а потом наши парни туда зашли и повесили наш флаг. Гордость берет за это и за наших бойцов.
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22 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДОНЯ..громи эту ШВАЛЬ до конца...А там мож шо и построишь
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21 час.
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