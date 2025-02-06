Политнавигатор После того, как в Овальном кабинете Белого дома сонного деда сменил дед гиперактивный, США стали бесспорным главным ньюсмейкером на планете.
Шухер на кассе. Почему закрытие USAID важнее сводок с фронта
Комментарии
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Регина Толстоброва
Вот не надо так писать о сводках с фронта. Этих сводок ждут многие. И читают между прочим многие. Это нужная и важная информация. Приятно, когда за какое нибудь село шли кровопролитные бои, а потом наши парни туда зашли и повесили наш флаг. Гордость берет за это и за наших бойцов.
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22 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДОНЯ..громи эту ШВАЛЬ до конца...А там мож шо и построишь
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21 час.
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