Шухер на кассе. Почему закрытие USAID важнее сводок с фронта

Регина Толстоброва

Вот не надо так писать о сводках с фронта. Этих сводок ждут многие. И читают между прочим многие. Это нужная и важная информация. Приятно, когда за какое нибудь село шли кровопролитные бои, а потом наши парни туда зашли и повесили наш флаг. Гордость берет за это и за наших бойцов.