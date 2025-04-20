Пасхальное перемирие может стать первым шагом к миру, заявила экс-глава МИД Австрии

Момент для перемирия выбран удачно, отметила Кнайсль Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие – это жест, который может стать первым шагом к действиям по прекращению огня, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.