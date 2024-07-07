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В Приморско-Ахтарске 69 жителей пострадавшей при атаке ВСУ многоэтажки обратились за выплатами

В Приморско-Ахтарске 69 жителей пострадавшей при атаке ВСУ многоэтажки обратились за выплатами

За частичную утрату имущества горожанам положено по 50 тысяч рублей, за полную — 100 тысяч.В Приморско-Ахтарске продолжается обследование квартир, пострадавших при падении обломков БПЛА на многоэтажку.

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