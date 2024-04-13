Знакомые бойца ZOV обманули его, чтобы заработать "гробовые"

Суд в Приморском крае арестовал главного подозреваемого в мошенничестве, который обманным путем получил свыше 8 миллионов рублей за "смерть" своего знакомого и разделил их с двумя предполагаемыми подельниками.
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