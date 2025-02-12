В МАГАТЭ прокомментировали срыв ротации экспертов на Запорожской АЭС

Интенсивная военная активность в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) стала причиной отмены запланированной ротации экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции, заявил гендиректор международной организации Рафаэль Гросси, его слова опубликованы 12 февраля на официальном портале МАГАТЭ.
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