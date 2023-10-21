На Западе напряглись: Иран готов вооружить баллистическими ракетами весь Ближний Восток. Ограничений больше нет

Мир, основанный на «правилах», должен быть окончательно разрушен. Свежий аргумент в пользу этого тезиса – отмена оружейного эмбарго против Ирана, которое произошло 18 октября, теперь страна может продавать баллистические ракеты.
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