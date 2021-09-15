Картина Дня

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Египетский газ бедствующему Ливану: США продавливают альтернативу топливу из Ирана

Египетский газ бедствующему Ливану: США продавливают альтернативу топливу из Ирана

Природный газ Египта начнëт поставляться в Ливан через Иорданию и Сирию в течение трëх месяцев, поскольку арабские государства стремятся помочь покончить с дефицитом электроэнергии на территории охваченного глубоким экономическом кризисом соседа.

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