Больше половины таксопарков в России хотят перейти на иномарки

Из минусов отечественного автопрома многие называют дорогое обслуживание.Согласно исследованию, проведённому общественным советом по развитию такси и представленному изданием РБК, водители такси в России демонстрируют низкий интерес к использованию отечественных автомобилей.
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