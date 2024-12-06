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ПВО сбила за ночь 33 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ

ПВО сбила за ночь 33 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ

Минобороны РФ Средства российской системы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над четырьмя субъектами РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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