ПВО сбила за ночь 33 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ

Минобороны РФ Средства российской системы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над четырьмя субъектами РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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