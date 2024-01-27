Что известно о дочке Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, которая уже 10 лет в коме

У детей, родившихся в семьях богатых и знаменитых, немало привилегий: благодаря статусу и материальным средствам родителей им практически незнакомы финансовые проблемы, они имеют возможность получить хорошее образование, построить успешную карьеру.
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