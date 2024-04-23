Беременная от Авербуха Арзамасова вышла в свет с Газмановым

Лиза Арзамасова недавно объявила о том, что ждет второго ребенка от Ильи Авербуха. В течение всей зимы актриса умело скрывала свой округлившийся живот и не обращала внимания на слухи о возможной беременности.
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