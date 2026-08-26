Стадион «Динамо» в Брянске приведен в соответствие к требованиям РФС

Для соответствия требованиям РФС стадион «Динамо» оборудовали металлодетекторами, навесом для прохода зрителей, дополнительными билетными кассами, отремонтировали южную трибуну и установили офсайдные камеры.
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