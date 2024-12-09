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МО РФ: Вертолёт Ми-28НМ уничтожил опорник ВСУ в Курской области

МО РФ: Вертолёт Ми-28НМ уничтожил опорник ВСУ в Курской области

В пресс-службе Министерства Обороны проинформировали о том, что в ходе сражений на территории курского приграничья Армия России активно применят боевые вертолёты Ми-28НМ ради того, чтобы выдавливать из региона проникшие туда подразделения ВС киевского режима.

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