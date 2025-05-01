Создатели картины приурочили ее выход к юбилею Победы в ВОВ и одновременно отдали дань уважения писателю Борису Васильеву, который сам прошел войну и описал ее события1 мая в широкий прокат выходит военная драма «В списках не значился», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.