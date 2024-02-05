Переход Роке в «Барселону» стал самым дорогим трансфером этой зимы

Сайт Transfermarkt опубликовал десятку наиболее крупных сделок в зимнее транферное окно. Первое место в рейтинге занял переход 18-летнего бразильского нападающего Витора Роке в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 миллионов евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии