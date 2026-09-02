Происшествия
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Происшествия

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На Ставрополье перед судом предстанет женщина, обвиняемая в мошенничестве при получении кредита в размере 9,4 млн рублей

Следственным отделом ОМВД России «Шпаковский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.

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