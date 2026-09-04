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Новак: Россия и Китай готовы вести диалог по ядерным технологиям

Новак: Россия и Китай готовы вести диалог по ядерным технологиям

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай готовы обсуждать новые проекты в области мирного атома, включая исследования по перспективным ядерным технологиям.

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