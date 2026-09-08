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В районе Внуково открыли новый корпус школы №1788 на 2100 учеников

В районе Внуково открыли новый корпус школы №1788 на 2100 учеников

В московском районе Внуково открыли новую школу на 2,1 тыс. учеников. Четырёхэтажное здание на улице Бориса Пастернака вошло в состав школы №1788.

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