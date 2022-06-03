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Как красиво подвернуть женские джинсы под кроссовки. Когда на своих джинсах можно сделать подвороты

Как красиво подвернуть женские джинсы под кроссовки. Когда на своих джинсах можно сделать подвороты

Подвёрнутые джинсы долгое время оставались символом подросткового самовыражения и ассоциировались с вызывающим стилем гранж — по сей день сочетание подкатов и лёгкой рокерской агрессии в образе считается своеобразной классикой этого направления.

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