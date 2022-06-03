Как красиво подвернуть женские джинсы под кроссовки. Когда на своих джинсах можно сделать подвороты

Подвёрнутые джинсы долгое время оставались символом подросткового самовыражения и ассоциировались с вызывающим стилем гранж — по сей день сочетание подкатов и лёгкой рокерской агрессии в образе считается своеобразной классикой этого направления.
Подвёрнутые джинсы долгое время оставались символом подросткового самовыражения и ассоциировались с вызывающим стилем гранж — по сей день сочетание подкатов и лёгкой рокерской агрессии в образе считается своеобразной классикой этого направления.
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