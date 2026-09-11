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Три признака, что воспитатели детского сада издеваются над вашим ребенком

Три признака, что воспитатели детского сада издеваются над вашим ребенком

Ребенок не всегда может рассказать, что над ним издеваются. Одни стыдятся, другие попросту еще не умеют разговаривать.

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