Глава Камчатского края поручил проверить все обстоятельства инцидента с Ан-2

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил региональному Минтрансу провести проверку всех обстоятельств инцидента с самолетом Ан-2 для исключения в дальнейшем опасных факторов во время полетов.
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