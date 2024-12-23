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Глава Камчатского края поручил проверить все обстоятельства инцидента с Ан-2

Глава Камчатского края поручил проверить все обстоятельства инцидента с Ан-2

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил региональному Минтрансу провести проверку всех обстоятельств инцидента с самолетом Ан-2 для исключения в дальнейшем опасных факторов во время полетов.

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