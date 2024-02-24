Вдали от мира

Израильское правительство единогласным решением приняло резолюцию, отвергающую «диктат» международного сообщества касательно урегулирования конфликта с палестинцами и возможности признания Палестинского государства в одностороннем порядке.
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