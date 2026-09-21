Основатель федеральной автошколы, депутаты полежаевской эпохи и ни одного коммуниста: кто из одномандатников прошел в омское заксобрание? Публикуем список избранных депутатов по одномандатным округам.
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