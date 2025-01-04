Очевидцы поделились жуткими кадрами: автомобиль выгорел полностью! На месте уже работают сотрудники ГИБДД.
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Очевидцы поделились жуткими кадрами: автомобиль выгорел полностью! На месте уже работают сотрудники ГИБДД.