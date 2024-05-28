Дайте нам сохранить морду лица. Меняю шило на мыло

Автор провокатор.Нам не нужно ни о чем договариваться с Западом. Одесса должна вернуться в Россию, тогда интерес Запада к Украине пропадет навсегда. А ещё лучше будет, если названное недогосударство исчезнет. Я за то, чтобы Украина как государство перестала существовать. В противном случае мы всегда будем иметь ядовитую змею под боком.

Natalija Osminina

Я понимаю, что Вам этого хочется, как и большинству россиян. Только, увы, хотелки Ваши Путин исполнить не может. Не может он закапывать с землю последних российских мужиков. Еще раз скопирую свои посты выше: " мысль о продвижение СВО по Украине, могла прийти только конченым дебилам. Теоретически, чтобы достичь этой цели нужна АРМИЯ, а значит ПОЛНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ. Но практически это сделаь невозможно . Потому что для такого кол-ва российских солдат нет ни формы, ни вооружения, ни умения с ним обращаться." И даже уже сейчас ситуация на фронте требует от России второй мобилизации и притока как минимум пол миллиона солдат. А сколько Вы лично готовы угрообить, чтобы исполнились ваши хотелки?