Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Может у вас у хохлов тяфкают? Правильно пишется тявкают, от коренного слова Тяв! Начинай учиться, но от будки далеко ...ПОЧЕМУ ИНТЕЛЛИГЕН...
  • Алексей Горшков
    Мне кажется - там, где совсем уж у нас плохо, нужен человек решительности типа Кадырова, а то и Берии! А "Авгиевыми к...СВО нужна внутри ...
  • Алексей Горшков
    СВО нужна внутри ...

Дайте нам сохранить морду лица. Меняю шило на мыло

Дайте нам сохранить морду лица. Меняю шило на мыло

Как-то странно выглядит наша реакция на многочисленные призывы Зеленского создать бесполетную зону над территорией западной Украины, участие ПВО стран НАТО в защите западных территорий от российских ракет, введения ограниченного контингента иностранных войск в виде инструкторов на Украину и прочее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЖИГА жига
ТРАДИЦИЯ  МАЙДАУНОВ  ПРЫГАТЬ НА ГРАБЛЯХ....     А РЕЗУЛЬТАТ  ОДИН  КАК ВСЕГДА  ОДИН И  ТОТЖЕ..!!   СТАБИЛЬНЫЙ..!!! )))))
Ответить
3 час.
людмила коптякова
Автор провокатор.Нам не нужно ни о чем договариваться с Западом. Одесса должна вернуться в Россию, тогда интерес  Запада к Украине пропадет навсегда. А ещё лучше будет, если названное недогосударство исчезнет. Я за то, чтобы Украина как государство перестала существовать. В противном случае мы всегда будем иметь ядовитую змею под боком.
Ответить
3 час.
Natalija Osminina
Я понимаю, что Вам этого хочется, как и большинству россиян. Только, увы, хотелки Ваши Путин исполнить не может. Не может он закапывать с землю последних российских мужиков. Еще раз скопирую свои посты выше: &quot; мысль о продвижение СВО по Украине, могла прийти  только конченым дебилам.  Теоретически, чтобы достичь этой цели нужна АРМИЯ, а значит ПОЛНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ. Но практически это сделаь  невозможно . Потому что для такого кол-ва российских солдат нет ни формы, ни вооружения, ни умения с ним обращаться.&quot; И даже уже сейчас ситуация на фронте требует от России второй мобилизации и притока как минимум пол миллиона солдат. А сколько Вы лично готовы  угрообить, чтобы исполнились ваши хотелки?
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх