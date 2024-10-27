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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Почему молдаване стыдятся своего выбора

Почему молдаване стыдятся своего выбора

Предыдущий материал по выборам в Молдове вызвал неоднозначную реакцию читателей. Отдельные тезисы, а также общий смысл статьи некоторыми были превратно поняты и истолкованы, поэтому появилась необходимость развить и детализировать тему.

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