Почему молдаване стыдятся своего выбора

Будни мужчин. Все что нам интересно

Предыдущий материал по выборам в Молдове вызвал неоднозначную реакцию читателей. Отдельные тезисы, а также общий смысл статьи некоторыми были превратно поняты и истолкованы, поэтому появилась необходимость развить и детализировать тему.