Не мышонок, не лягушка: отечественный ВПК родил нечто невразумительное Недавно российская госкорпорация приступила к испытаниям плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, созданного на базе устаревшей БМП-3.
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Не мышонок, не лягушка: отечественный ВПК родил нечто невразумительное Недавно российская госкорпорация приступила к испытаниям плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, созданного на базе устаревшей БМП-3.
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