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ТАСС

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Командир Бекбасаров: эвакуация ребенка из Константиновки длилась около двух дней

ДОНЕЦК, 14 июля./ТАСС/. Эвакуация 10-летней девочки из Константиновки длилась порядка двух дней, рассказал журналистам командир штурмовой группы 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск Артур Бекбасаров.

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