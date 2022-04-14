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Шаляпин напал на Дробыша из-за нереализованной карьеры: «А кто он такой по большому счету?! Великое явление в русской культуре?!»

Шаляпин напал на Дробыша из-за нереализованной карьеры: «А кто он такой по большому счету?! Великое явление в русской культуре?!»

В тот момент, когда звезды ежедневно устраивают горячие споры о наболевшем, обсуждают политические позиции и осуждают тех, кто выехал из страны, любитель бабушек Прохор Шаляпин привлекает внимание публики собственной персоной.

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