Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ФСБ взялась за ТГК.

ФСБ взялась за ТГК.

Совладельцев генерирующей компании задержали за махинации с тарифами “Ъ” стали известны подробности уголовного дела руководителей и совладельцев ПАО ТГК-14 (обеспечивает теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье) Константина Люльчева и Виктора Мясника, задержанных за особо крупное мошенничество.

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