ФСБ взялась за ТГК.

Совладельцев генерирующей компании задержали за махинации с тарифами “Ъ” стали известны подробности уголовного дела руководителей и совладельцев ПАО ТГК-14 (обеспечивает теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье) Константина Люльчева и Виктора Мясника, задержанных за особо крупное мошенничество.