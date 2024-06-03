Рецепт прекращения спец операции оказался очень прост – всего-то и нужно, чтобы Эстония «поставила на колени» Россию.
Как маленькая страна собралась "ставить на колени" Россию: Станет ли Путин отвечать Эстонии?
Комментарии
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Александр Каблучко
Ой зря этим скотам свободу дали. Их же Петр I как скотину откупил у шведов за 2 мил. золотом, вот и держать нужно было как скотину в загоне
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9 час.
Natalija Osminina
А может просто отключить Эстонии от БРЭЛЛ? Понятно, жаль 300 000 русского населения в Эстонии. Но без света сидел и русский Крым и Донецк. Им тоже было тяжело. Но выжили же. Зато, будет так же тяжело и эстонской элите. И без света. И с протестами эстонского общества. А главное, какой хороший пример для Латвии и Литвы, которые тоже потребляют электроэнергию исключительно от БРЭЛЛ- Белоруссии и России. и главное, вот уже 2 года и 3 месяца совершенно бесплатно. Чем очень гордятся. Может хватит России дурковать?? То она ТОЛЬКО ЧТО мосты на Украине стала бомбить. НАДО ЖЕ!!!))) Не удивительно, что даже мелкие твари как Прибалтика ноги об Россию вытирают А МИД РФ отделывается юмором. А потом мы удивляемся: и в чем же секрет самоуверенности эстонских политиков? Он -в ничтожестве России. В уверенности этих шавок, что Россия НИКОГДА НЕ ПОСМЕЕТ напасть на Европу. Может, хватит унижаться и позориться?
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8 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
"Знать Моська то сильна, коль лает на слона!"
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8 час.
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