Стала известна средняя стоимость базового набора для школьника в России

Средняя цена базового набора для школьника в России в 2024-м составила 15,3 тыс. рублей. В эту стоимость вошли школьная форма, детские брюки или юбка, рубашка или блузка, обувь и рюкзак, пенал с карандашами и ручками и другие канцтовары.
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