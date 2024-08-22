Стала известна средняя стоимость базового набора для школьника в России

Средняя цена базового набора для школьника в России в 2024-м составила 15,3 тыс. рублей. В эту стоимость вошли школьная форма, детские брюки или юбка, рубашка или блузка, обувь и рюкзак, пенал с карандашами и ручками и другие канцтовары.