Член ОП РФ Малышева: присвоение звания "Город трудовой доблести" - важный шаг

Присвоение президентом России Владимиром Путиным высокого звания "Город трудовой доблести" городам Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард – важный шаг в деле сохранения исторической памяти, считает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.
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