Бутылочка казенного вина

Здание легендарного Николаевского кавалерийского училища на углу Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала — федеральный объект культурного наследия постройки первой четверти XIX века — будет приспособлено под школу на тысячу мест.
Здание легендарного Николаевского кавалерийского училища на углу Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала — федеральный объект культурного наследия постройки первой четверти XIX века — будет приспособлено под школу на тысячу мест.
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