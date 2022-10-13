Газета Труд

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Бутылочка казенного вина

Бутылочка казенного вина

Здание легендарного Николаевского кавалерийского училища на углу Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала — федеральный объект культурного наследия постройки первой четверти XIX века — будет приспособлено под школу на тысячу мест.

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