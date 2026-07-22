Пакистан: по меньшей мере восемь человек были убиты и еще 14 получили ранения в Гуджранвале, Наровале, Пакпаттане и Лахоре в провинции Пенджаб, а по меньшей мере 12 человек были убиты в провинции Хайбер-Пахтунхва по состоянию на утро по местному времени из-за сильных дождей и наводнений.