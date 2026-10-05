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В Грузии заявили, что не хотят слушать упреки ЕС за отказ открывать второй фронт

В Грузии заявили, что не хотят слушать упреки ЕС за отказ открывать второй фронт

Грузия готова к партнерству с ЕС, но требует равноправного отношения — без давления из-за отказа воевать с Россией и вводить санкции.

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