Страшный взрыв и пожар на бензохранилище в Карабахе - сотни пострадавших, есть погибшие

В результате сильного взрыва, произошедшего вечером в понедельник, 25 сентября, на складе топлива в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, в Республиканский медицинский центр, медцентр «Аревик», медцентр Иванян и медцентр Российского миротворческого контингента (РМК) поступило 290 пациентов с ожогами различной степени тяжести, сообщает сегодня, 26 сентября, «Арменпресс».
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