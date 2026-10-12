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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Джонс: «Не знаю, какие у Перейры шансы в бою с Павловичем. Я думал, он окажет более серьезное сопротивление Гану»

Экс-чемпион UFC Джон Джонс не готов оценить шансы Алекса Перейры в бою с Сергеем Павловичем . «Не знаю, каковы шансы Перейры победить Павловича.

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