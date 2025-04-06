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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баринов о подкате против Вендела перед голом «Зениту»: «Думал, он будет пропускать себе на ход, потом я дернулся. Супер получилось, как голевая передача»

— Результат нас расстроил. То, что я лучший игрок, это хорошо. Но результатом недоволен. — Что бы ты выделил в действиях «Локомотива»? — Терпение и труд.

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