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Север Пресс

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На Ямале прокуратура оштрафовала капитана теплохода за нарушения

На Ямале прокуратура оштрафовала капитана теплохода за нарушения

Капитана буксирного теплохода БУК-1415 привлекли к административной ответственности за нарушения при швартовке.

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