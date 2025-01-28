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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы уничтожили до 100 украинских националистов и несколько автомобилей на Кураховском направлении СВО

Артиллеристы уничтожили до 100 украинских националистов и несколько автомобилей на Кураховском направлении СВО

Расчеты ствольной и реактивной артиллерии Южной группировки войск продолжают в круглосуточном режиме успешно уничтожать личный состав и технику украинских националистов, а также наносить удары по позициям ВСУ на кураховском направлении специальной военной операции.

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Владимир Алтайцев
Вперёд, герои  ВС  РФ.
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