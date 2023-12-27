В Казани вручили именные стипендии Мэра

В Казанской Ратуше были вручены именные стипендии Мэра Казани. Аспирантов и студентов наградили за исследовательские работы в различных областях, таких как ЖКХ, строительство, транспорт, цифровые и информационные технологии, медицина, архитектура, культура, экономика, спорт, туризм и другие.