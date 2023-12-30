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Музей кино в праздники бесплатно покажет комедии Леонида Гайдая и новогодние мультфильмы

Музей кино в праздники бесплатно покажет комедии Леонида Гайдая и новогодние мультфильмы

В новогодние каникулы гости Музея кино на ВДНХ смогут бесплатно увидеть ретроспективу Леонида Гайдая, приуроченную к его юбилейной выставке, а также окунуться в зимнюю сказку со сборниками советской мультипликации.

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