Музей кино в праздники бесплатно покажет комедии Леонида Гайдая и новогодние мультфильмы

В новогодние каникулы гости Музея кино на ВДНХ смогут бесплатно увидеть ретроспективу Леонида Гайдая, приуроченную к его юбилейной выставке, а также окунуться в зимнюю сказку со сборниками советской мультипликации.
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