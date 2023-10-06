Литвинизм в Литве — угроза безопасности

Бывшая белорусская кухарка С.Тихановская приняла участие в дискуссии, проведенной дистанционно в Сейме Литвы 2 октября по теме: «Литвинизм: происхождение, влияние и вызовы белорусско-литовским отношениям».
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