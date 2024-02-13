В город снова вернулась весна)))🔥🔥🔥 Синоптики обещают сегодня до +7 Напоминаем, что в школах занятий сегодня НЕ БУДЕТ! ВСЕ СПОКОЙНО СИДИМ ДОМА НА ДИСТАНТЕ!.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В город снова вернулась весна)))🔥🔥🔥 Синоптики обещают сегодня до +7 Напоминаем, что в школах занятий сегодня НЕ БУДЕТ! ВСЕ СПОКОЙНО СИДИМ ДОМА НА ДИСТАНТЕ!.