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«Ювентус» может включить Кина в трансфер Кефрена Тюрама, «Ницца» хочет 25 млн евро за хавбека

«Ювентус» может включить Кина в трансфер Кефрена Тюрама, «Ницца» хочет 25 млн евро за хавбека

23-летний хавбек согласен на переезд в Турин, и «бьянконери» активно ведут переговоры, чтобы опередить «Интер» и «Рому» в борьбе за игрока.

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