Владимир Путин заявил, что не должно быть ситуаций, когда спортивные федерации сидят без денег. Бюджетные расходы значительная часть происходят во второй половине года и под Новый год, что может привести к тому, что федерации не получают деньги, необходимые для процедур и обустройства.