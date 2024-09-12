В России резко вырос спрос на SIM-карты зарубежных операторов

В России наблюдается увеличение интереса к SIM-картам иностранных операторов Сейчас в стране насчитывается около 1 миллиона таких карт, что на 150 тысяч больше, чем в июле, и значительно выше уровня прошлого года, когда зарегистрировано было чуть более 600 тысяч подключений, пишут «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.
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