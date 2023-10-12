Понять по сосудам: российские ученые нашли способ предотвратить инфаркты

Ученые из Самарского университета нашли способ предотвратить инфаркт и другие заболевания сердца. Они начали разрабатывать методику для оценки эластичности сосудов по сердечному и пульсовому ритму пациента, говорится в научном журнале Biomedical Engineering.
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