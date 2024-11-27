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Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 1-й этап Рука, Финляндия Расписание гонок 29 ноября, пятница 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины 12:00 Матч! Арена 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины 14:40 Матч! Арена 30 ноября, суббота Спринт, классический стиль, мужчины и женщины Квалификация – 11:00 Финалы – 13:30 Матч! Арена 1 декабря, воскресенье 20 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины 11:30 Матч! Арена 20 км, масс-старт, свободный стиль, женщины 13:25 Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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